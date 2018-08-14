رد قاطع من الحريري على طلب حزب الله والرئيس عون بعودة العلاقات مع سوريا

المواطن - الرياض

رد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على دعوات حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران والرئيس ميشال عون بشأن إعادة العلاقات اللبنانية السورية، مشددًا على أنه غير موافق على هذا بشكل قاطع.

وأكد الحريري خلال تصريحات صحافية له، اليوم الثلاثاء، أن “لست موافقًا على عودة العلاقات اللبنانية السورية وهذا الأمر لا نقاش فيه”.

وأضاف سعد الحريري: “إذا كان الآخرون يصرون على عودة العلاقات مع سوريا من باب فتح معبر نصيب، ساعتها لن تتشكل الحكومة”.

وأعلنت رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في وقت سابق، أنه يستحيل عليه زيارة سوريا، لا في وقت قريب ولا بعيد، وحتى وإن انقلبت كل المعادلات.

وتسعى ميليشيا حزب الله ومن ورائهم إيران ونظام الأسد لإعادة العلاقات مع لبنان لتأمين ظهير ونفوذ لإيران في الحكومة اللبنانية ليأتي تأكيد الحريري على رفض هذه الخطة محطمًا آمال طهران ونظام الأسد.

ومن شأن هذا التصريح أن يشعل حرب سياسية بين التحالف الرافض لنظام الأسد وإرهاب إيران في المنطقة بقيادة المملكة ودعم الحريري وبين حلفاء سوريا وإيران من جهة أخرى.