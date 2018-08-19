رسائل توجيهية وتحذيرية إلى حجاج بيت الله الحرام عبر الـSMS

المواطن - مكة المكرمة

حرصت عدد من الجهات الحكومية على بث رسائل توعوية وتحذيرية إلى حجاج بيت الله الحرام عبر هواتفهم الخلوية، متمنية لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الحجاج إلى تجنب الصعود إلى الجبال والأماكن المرتفعة والتصرف بهدوء في الحالات الطارئة لا قدر الله ومساعدة كبار السن للخروج من المخيم وتجنب حمل أمتعتهم في القطارات والأماكن المزدحمة، بحسب وكالة “واس”.

من جانبها، تمنت وزارة الحج لضيوف الرحمن الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور مع دعوتها لهم إلى الالتزام بتعليمات مسؤول التفويج من أجل سلامتهم.

ودعا الأمن العام حجاج بيت الله الحرام إلى التأكد من معرفة الطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات وطرق العودة لمخيمهم وتجنب وقت الازدحام؛ حفاظًا على سلامتهم.