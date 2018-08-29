رسالة عدائية غاضبة من كوريا الشمالية لأميركا

المواطن - متابعة

نقلت وسائل إعلام أميركية، عن مسؤولين من كوريا الشمالية رسالتهم التحذيرية إلى الولايات المتحدة من أن محادثات نزع السلاح النووي معرضة مرة أخرى للخطر كما أنها قد تنهار.

وبحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، فإن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تسلم الخطاب بشكل مباشر، وورد فيه أن حكومة كيم جونغ أون تشعر أنه لا يمكن المضي قدمًا في العملية.

وأوردت القناة الأميركية نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين الكوريين قالوا في الخطاب “الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة للوفاء بتوقعات كوريا الشمالية فيما يتعلق باتخاذ خطوة للأمام نحو توقيع اتفاقية سلام”.

ولفتت إلى أن الخطاب أرسله كيم جونج تشول الرئيس السابق لجهاز المخابرات في كوريا الشمالية، لكن لم يعرف كيف أرسل.

واتهمت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية الأحد الماضي الولايات المتحدة “بالازدواجية في التعامل” و”إعداد مؤامرة إجرامية” ضد بيونج يانج، لكنها لم تذكر إلغاء زيارة بومبيو.

ومحتوى الرسالة غير معروف بدقة، لكنها كانت عدائية بما يكفي لأن يقرر ترامب إلغاء رحلة بومبيو.