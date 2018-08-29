رسالة من الجمارك لمن يرغب في الاستيراد لأغراض تجارية

المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مانع من استيراد منتجات لأغراض تجارية، في حال توفر سجل تجاري لنفس النشاط.

جاء ذلك في تعليق على الجمارك على مواطن وجه سؤالًا استفسر من خلاله حول إمكانية السماح بدخول جوال آيفون بكرتونه جديد للسعودية عن طريق الجمارك البرية لغرض تجاري.

وقالت الجمارك في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه “يُسمح بالاستيراد التجاري في حال توفر سجل تجاري لنفس النشاط. نسعد بتواصلك”.