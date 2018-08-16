رسمياً.. إليك تصنيف أفضل 10 منتخبات بالعالم بعد مونديال 2018

المواطن - محمد سمعه

كُشف الستار عن تصنيف المنتخبات العالمية من الفيفا بعد نهاية كأس العالم 2018 والذي أقيم في روسيا في الفترة من الرابع عشر من يونيو حتى الخامس عشر من يوليو.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الأول كونه بطل مونديال 2018 برصيد 1726 نقطة، أما منتخب بلجيكا فجاء في المركز الثاني عالمياً برصيد 1723 نقطة.

أما منتخب البرازيل فتواجد ثالثاً برصيد 1657 نقطة، وجاء منتخب كرواتيا وصيف المونديال في المركز الرابع برصيد 1643 نقطة.

ويذكر أن منتخب الأوروغواي تواجد في المركز الخامس في تصنيف الفيفا عن شهر أغسطس حيث جمع 1627 نقطة، بينما تواجد المنتخب الإنجليزي في المركز السادس برصيد 1615 نقطة.

جاء المنتخب البرتغالي في المركز السابع برصيد 1599 نقطة، أما منتخب سويسرا فتواجد في المركز الثامن برصيد 1597 نقطة.

أما المنتخب الإسباني فجاء تاسعاً برصيد 1580 نقطة، وتواجد منتخب الدنمارك في المركز العاشر بنفس رصيد منتخب إسبانيا من النقاط.

قدم منتخب الأرجنتين أداء مخيباً للآمال في كأس العالم 2018 بروسيا حيث ودع البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

احتل منتخب الأرجنتين المركز الحادي عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر أغسطس برصيد 1574 نقطة.

جاء فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز بالبطولة للمرة الأولى في مونديال 1998 والذي أقيم في الأراضي الفرنسية.