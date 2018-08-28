رسميًا .. أسامة هوساوي يعتزل اللعب دوليًا

المواطن - محمد سمعة

أعلن أسامة هوساوي مدافع نادي الوحدة اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب السعودي في الفترة الحالية.

وكتب أسامة هوساوي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ارتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، مهما حصدت من إنجازات شخصية فهي لا توازي مشاركة واحدة باسم الوطن لأن الوطن دائمًا هو الأول، لقد كان شرفًا عظيمًا لي تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عامًا لعبت فيها 135 مباراة.

وأضاف هوساوي: اليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي باعتزال اللعب الدولي، مُقدمًا شكري وامتناني لزملائي الذين لعبت معهم والجماهير لدعمهم الدائم لي والشكر موصول لجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في وطننا الغالي.

وكان أسامة هوساوي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.