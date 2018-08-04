رسميًّا .. سيدورف ساحر ميلان السابق يتولى تدريب أسود الكاميرون

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الهولندي كلارنس سيدورف لتدريب منتخب الكاميرون خلال الفترة المقبلة.

وذكر حساب BLEACHER REPORT الرسمي على “تويتر” أن سيدورف سيكون المدير الفني لمنتخب الأسود الكاميرونية، وسيكون مواطنه باتريك كلويفرت مساعدًا له في الجهاز الفني.

وسبق للمدرب سيدورف تدريب نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني ونادي ميلان الإيطالي، أما باتريك كلويفرت فسبق له العمل كمدرب مساعد للمدير الفني لمنتخب هولندا.

ويذكر أن منتخب الكاميرون كان تُوج ببطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2017، بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بثنائية مقابل هدف.

ولم ينجح منتخب الكاميرون في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث تأهل بدلًا منه المنتخب النيجيري.

ويسعى منتخب الكاميرون للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا والتي تُقام بداية العام المقبل في أرضه.

حقق منتخب الكاميرون أفضل إنجاز له في بطولات كأس العالم، عن طريق الوصول لدور الثمانية من بطولة كأس العالم عام 1990 والتي أقيمت في إيطاليا.

يذكر أن كلارنس سيدورف مدرب منتخب الكاميرون الجديد، سبق له اللعب في صفوف نادي ميلان بوتافوجو البرازيلي ونادي ريال مدريد الإسباني، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الروسونيري في عام 2007.

يسعى سيدورف لقيادة منتخب الكاميرون للتأهل لبطولة كأس العالم عام 2022.