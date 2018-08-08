رسميًّا عموري لاعبًا هلاليًّا .. والجماهير: قول وفعل يا سامي

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت جماهير الزعيم مع خبر انضمام عمر عبدالرحمن عموري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمدة موسم واحد بطريقتها الخاصة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن محبو الزعيم هاشتاقًا يحمل اسم رسميًّا عموري لاعبًا هلاليًّا، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة بعد وقت قليل للغاية من إطلاقه، نظرًا للتفاعل الجماهيري الكبير مع خبر انتقال عمر عبدالرحمن للفريق.

وانهالت الإشادة برئيس مجلس إدارة نادي الهلال، سامي الجابر على هاشتاق رسميًّا عموري لاعبًا هلاليًّا عبر “تويتر”، لنجاحه في حسم صفقة عمر عبدالرحمن لصالح الزعيم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل على هاشتاق رسميًّا عموري لاعبًا هلاليًّا عبر “تويتر”، وكتب عبدالملك بديوي: “قول وفعل يا سامي شكرًا لك”، وقال هلالي صميم: “سامي الجابر ناوي آسيا راح يجيبها طرق بإذن الله”.

وكتب حساب يحمل اسم سلمان بن مشعل الوجعان، على هاشتاق رسميًّا عموري لاعبًا هلاليًّا عبر “تويتر”: “عموري مكسب كبير لرياضة الوطن ولنادي الهلال صفقة موفقه قام بإنهائها الذئب سامي (موعودين بموسم ناري)”.

ونشر حساب يحمل اسم “بداح”، صورًا للنجم عمر عبدالرحمن عموري بصحبة سامي الجابر وعلق عليها قائلًا: “أجيبه يعني أجيبه.. لو كان تحت الحراسة”، وقال عبدالله: “كأنني بالرمح أضرب قائلًا الأرض أرضي والزمان زمانيه.. سامي يُقدم درس حي للجميع”.

وقال الإعلامي أحمد الفهيد: “وانتهت المباراة بفوز الهلال وسجل الهدف سامي الجابر”، وعلق فارس الروضان قائلًا: “أحدٍ معه سامي ويناظر الساعة..”، ونشر “هشام” صورة سامي الجابر وقال: “معًا.. نحو صناعة مجدٍ جديد مع الهلال”.