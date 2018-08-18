رسميًّا.. جوناس يُشارك في مباراة السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

زفت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة نواف المقيرن، نبأ سارًّا لجماهير العميد، بعدما نجحت جهودها في رفع الإيقاف عن البرازيلي جوناس، ليتمكن من المشاركة في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال.

وكان اللاعب البرازيلي جوناس قد حصل على بطاقة حمراء في آخر مشاركة له مع فريقه السابق في الدوري البرازيلي، ليتم صدور قرار بإيقافه لمدة مباراة واحدة، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية غيابه عن مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد.

وأشار نادي الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة وجه فور ظهور مسألة إيقاف البرازيلي جوناس، بتشكيل لجنة من الإدارة القانونية والاحتراف بالعميد لدراسة الموضوع والمتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي “فيفا”، والاتحاد البرازيلي، لبحث الأمر.

وأضاف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم تحويل عقوبة اللاعب جوناس إلى بدائل أخرى، وفقًا للنظام المتبع في الكرة البرازيلية.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال بطل دوري المحترفين، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.