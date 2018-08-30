رضوى الشربيني تثير الغضب بمعزوفة بلوق بلوق

المواطن - سعد البحيري

تعرضت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني لانتقادات عديدة بعد ردها على مشكلة إحدى المتصلات خلال حلقة من برنامجها على قناة سي بي سي سفرة.

وتلقت رضوى الشربيني اتصالاً من إحدى الفتيات قالت فيه إنها وقفت في وجه أهلها لإقناعهم بزواجها من الشخص الذي تحبه وبعد جهد كبير اقتنع الأهل وفي اليوم المحدد للخطوبة لم يأتِ العريس وبعد فترة اعتذر لها بأنه كانت لديه مشاكل منعته من الحضور.

وردت رضوى الشربيني على المتصلة بالقول: هناك شيء اسمه “بلوق” في إشارة إلى Block على شبكات التواصل داعية المتصلة إلى قطع كل وسائل الاتصال مع هذا الشخص. وكررت رضوى الشربيني كلمة “بلوق” أكثر من مرة في إيقاع غنائي.

موقف رضوى الشربيني أثار انتقادات كثيرة وتعرضت لحملة هجوم واسعة عبر مواقع التواصل.

والمعروف أن رضوى الشربيني هي مذيعة مصرية تعمل في هذا المجال منذ ما يقارب 14 سنة في برامج ذات محتوي فني أقربهم على قناة الحياة ثم التلفزيون المصري في برنامج “أنا مصر”.

حالياً تقدم رضوى الشربيني برنامج “هي وبس” علي قناة “سي بي سي سفرة”، وهو برنامج نسائي يهتم بمشاكل المرأة ويتلقى اتصالات الضيوف وترد هي على استفساراتهم أو تستضيف أحد المختصين.

رضوى الشربيني هي أم لطفلتين تعشقهم، وتستعد لافتتاح خط الموضة الخاص بها التي تقوم بتصميمه والإشراف على إنتاجه بنفسها.

وهي مهتمة بالرشاقة والجمال وكل ما يخص المرأة العصرية وتتمنى أن يكون “هي وبس” هو الدليل الذي يساعد كل امرأة في حياتها الأسرية والمهنية.