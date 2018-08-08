رغم التداولات القياسية .. سوق الأسهم يغلق منخفضًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8210.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية, والحكير, وبوبا العربية, والمصافي, وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ, وأنابيب, والغاز, وأسمنت اليمامة, والأسمنت السعودي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.52% و 8.17% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيمانول, وسابك, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وبترو رابغ, والراجحي، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 24.43 نقطة ليقفل عند مستوى 2830.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 ألف سهم تقاسمتها 197 صفقة.