رغم خطورته على الصحة .. الملح قد يقي من النوبات القلبية

استنتج علماء كنديون، أن تناول الملح بشكل معتدل مفيد لنظام القلب والأوعية الدموية للإنسان، وأن نقص الملح يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.

وشملت الدراسة أكثر من 90 ألف شخص من 18 دولة، وتمكن العلماء من إثبات العلاقة بين تناول الملح المرتفع والمرض فقط في الصين، حيث يستهلك متوسط عدد السكان حوالي 13 غرامًا من الملح يوميًا نظرًا لشعبية صلصة الصويا.

وفي الوقت نفسه ، لاحظ الخبراء أن مستوى الملح المنخفض جدا في الجسم يثير ظهور الأعراض والعلامات الأولى للنوبة القلبية.

وكما جاء في المنشور الصادر عن معهد أبحاث الصحة، “دراستنا تعطي أسبابًا جديدة للاعتقاد بأنه عند مستويات الاستهلاك المعتدلة للملح، يمكن للصوديوم أن يكون مفيدًا لصحة جهاز الدوران”. ومع ذلك، أكد الخبراء أن تناول الملح أكثر من 5 غرامات في اليوم يمكن أن يضر الجسم.