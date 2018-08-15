رفع العلم السعودي في قرية الرياضيين بجاكرتا غداً

رفع العلم السعودي في قرية الرياضيين بجاكرتا غداً

2018/08/15
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تقام عند الساعة الـ 11 من صباح غد بتوقيت المملكة مراسم رفع العلم السعودي داخل قرية الرياضيين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا, بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي مدير الوفد السعودي بالدورة ونائبه ماجد باسنبل وأعضاء البعثة السعودية وعدد من اللاعبين واللاعبات.
وكانت منتخبات الرماية والريشة الطائرة والرياضات الإلكترونية والذهنية وصلت اليوم إلى جاكرتا واستقر منتخبا الريشة الطائرة والرياضات الإلكترونية في قرية الرياضيين “المكان المخصص لسكن الوفود الرياضية”، فيما واصلت بعثة منتخب الرماية خط سيرها إلى مدينة بالمبانج نظراً لإقامة مسابقة الرماية هناك.


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