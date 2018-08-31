رفع مكافأة العاملين ببرامج ومدارس تعليم الكبار من 75 إلى 100 ريال

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم رفع مكافأة العاملين في برامج ومدارس تعليم الكبار من 75 إلى 100 ريال للحصة الدراسية.

وأكد متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية للدارسين ببرامجها.

وفي سياق آخر، قال العصيمي: إنه صدر تعميم من وزير التعليم أحمد العيسى بشأن التأكيد على جاهزية مراكز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل تزامنًا مع بداية العام الدراسي لتقديم الخدمة لقاصدي الجامعات وإدارات التعليم، وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر خدمة تواصل.