رفع 51 ألف طن نفايات من مكة والمشاعر المقدسة

المواطن - المشاعر المقدسة

رفعت أمانة العاصمة المقدسة 51800 طن نفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي 1439هـ، نصيب المشاعر منها نحو 15100 طن حتى اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وواصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد نفرة حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر منى، حيث تم تنفيذ خطة تنظيف المشعر بدءًا من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك عبر توزيع الأمانة عشرات الفرق الميدانية الخاصة بأعمال النظافة في مشعر عرفات، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى، بحسب وكالة “واس”.

وقسمت الأمانة أعمال النظافة في جميع أنحاء المشعر على الفترتين الصباحية والمسائية وبكامل طاقاتها وتستمر حتى نهاية موسم حج العام الحالي 1439هـ، إلى جانب تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبأشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

وتتضمن عملية تنظيف مشعر عرفات القيام بإزالة المخلفات المنتشرة في الشوارع والمسارات وتفريغ الصناديق والحاويات التي تم توزيعها قبل بدء الموسم الذي وصل عددها في أرجاء المشاعر المقدسة لنحو 39000 حاوية نفايات أكثر من 40% في مشعر عرفات، إلى جانب القيام بتفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية المكتظة بالنفايات والموزعة في كامل المشعر.

ويشارك في حملة تنظيف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج نحو 7386 فردًا من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 359 معدة مختلفة للتخلص من النفايات (ضاغط، وقلاب، وغراف، وبوب كات، ومكنسة)، موزعين على المشاعر، ويتم العمل على مدار 24 ساعة خلال فترة تواجد الحجيج في مناطق المشاعر المختلفة.