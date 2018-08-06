رمانة ميزان منتخب بلجيكا ينضم لـ بوروسيا دورتموند حتى 2022

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني توصله لاتفاق مع اللاعب البلجيكي أكسل فيتسل لاعب وسط نادي تيانجين الصيني ومنتخب بلجيكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع نادي بوروسيا دورتموند الألماني على الإنترنت أن أسود الفيستيفاليا سيعلن عن تعاقده مع اللاعب أكسل فيتسل بشكل رسمي بعد أيام قليلة من الآن.

ومن المنتظر أن ينضم فيتسل إلى صفوف بوروسيا دورتموند حتى عام يونيو من عام 2022.

تألق أكسل فيتسل مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث نجح في الحصول على المركز الثالث مع منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخ المنتخب البلجيكي في بطولات كأس العالم.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي، سبق له الاهتمام منذ عام ونصف العام بالتعاقد مع فيتسل عندما كان الأخير لاعبًا في صفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.

يأمل نادي بوروسيا دورتموند في أن يُقدم مستويات طيبة في الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني، حيث المنافسة على لقب الدوري.

سبق لنادي بوروسيا دورتموند التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2013، حيث خسر اللقب أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان المدرب الألماني الشهير يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي، سبق له تدريب نادي بوروسيا دورتموند وفاز معهم بلقب الدوري الألماني موسم 2011-2012.