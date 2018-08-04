روبوتات جديدة لجمع البقالة داخل متاجر Walmart الأميركية

المواطن - متابعة

أعلنت سلسلة متاجر Walmart الأميركية الشهيرة أنها ستستعين بمجموعة من الروبوتات الجديدة التي تحمل اسم Alphabots، والتي يمكنها اختيار وتعبئة طلبات المتسوقين عبر الإنترنت وإكمال المهام الأخرى دون تدخل بشري، وهذا على أمل تبسيط خدمة Walmart للبقالة عبر الإنترنت.

وأكد مارك إبوتسون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المركزية في وولمارت، أن آلات Alphabot ستعمل وراء الكواليس لجعل العملية أكثر سهولة من خلال جلب العناصر المطلوبة من مراكز التخزين.

وأضاف أن هذا يعني تقليل الوقت في السير على ممرات المتجر بحثًا عن المنتجات، بالإضافة إلى ضمان حصول العملاء على أفضل المنتجات المطهية واللحوم وغيرها.