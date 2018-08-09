روسيا تبتكر مفاعلاً نووياً أبدياً

المواطن - متابعة

اختبر علماء روسيين مفاعلاً نووياً “أبدياً”، يمتد عمله طوال مدة خدمة الغواصة النووية دون الحاجة لإعادة الشحن، وفقاً لتقرير مكتب أفريكانتوف لتصميم الآلات.

وكشف الأميرال فياتشسلاف بوبوف، القائد السابق لأسطول الشمال، في تصريح لوكالة نوفوستي معلقاً على التقرير: “هذا السؤال المبدئي، له أهمية هائلة للقدرات القتالية لغواصات القوات البحرية الروسية، حيث أن “العملية رقم 1″ كما نسميها في أسطول القوات البحرية الروسية، وهي عملية شحن المفاعل النووي بالوقود، تستغرق أكثر من شهر، يتم خلالها سحب الوحدة القتالية من الأسطول”. والآن لن تكون هناك حاجة إلى إعادة شحن المفاعل النووي للغواصة، الأمر الذي يزيد من كفاءتها عدة مرات.

كما كشف التقرير أن اختبارات نموذجية لقلب مفاعل الغواصات النووية من الجيل الرابع تكللت بالنجاح، الأمر الذي يؤكد نجاعة تجربة تلك المفاعلات الجديدة، وملاءمتها للغواصات.

يذكر أن قلب المفاعل، هو المنطقة التي تجري فيها تفاعلات انشطارية نووية متسلسلة تنشطر فيها ذرات نظائر اليورانيوم أو البلوتونيوم الثقيلة بغرض توليد الطاقة.