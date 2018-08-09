رومارينهو بديل العكايشي.. تألق مع الجزيرة وشارك في مونديال الأندية

المواطن - مروة نبيل

رومارينهو دا سليفا بات على بُعد خطوة واحدة من الانضمام رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت تقارير إعلامية أن العميد تعاقد مع المهاجم البرازيلي.

وأثار رومارينهو الجدل حول مصيره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي خلال الفترة الماضية، حيث تغيب عن بداية معسكر فخر أبو ظبي الخارجي في هولندا، قبل أن ينضم إليه عقب تعثر مفاوضاته مع أحد الأندية الصينية.

وتسعى إدارة الجزيرة لبيع رومارينهو دا سيلفا، بمقابل مادي جيد قبل انطلاق الموسم الجديد، ليجد نادي الاتحاد ضالته الهجومية في اللاعب البرازيلي، بدلًا من التونسي أحمد العكايشي الذي تم استبعاده مؤخرًا من قائمة العميد لمباراة السوبر السعودي أمام الهلال.

ويملك رومارينهو صاحب الـ27 عامًا مسيرة كروية مميزة، لاحترافه في العديد من الأندية، حيث لعب في صفوف ريو برانكو، ساو برناردو، براجانتينو وكورينثيانز، قبل أن ينتقل إلى الدوري القطري من بوابة الجيش.

وفي عام 2017، انتقل المهاجم البرازيلي رومارينهو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، بعد انتهاء عقده مع الجيش القطري.

وشارك رومارينهو دا سيلفا في بطولة كأس العالم للأندية عام 2017 التي أُقيمت في أبو ظبي، وظهر بمستوى مميز، وكان هدافًا للمونديال بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

وتأمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن في حسم صفقة رومارينهو لصالح العميد سريعًا، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بلاعب مميز بدلًا من العكايشي، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.