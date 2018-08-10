رياح نشطة مثيرة للأتربة على 6 مناطق وأمطار رعدية على نجران وجازان والباحة

رياح نشطة مثيرة للأتربة على 6 مناطق وأمطار رعدية على نجران وجازان والباحة

2018/08/10
الساعة 10:19 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان، عسير) وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 – 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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