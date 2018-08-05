ريال مدريد .. لن يرحم أحدًا

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الإسباني خولين لوبيتيجي إلى تحقيق البطولات والأمجاد في موسمه الأول مع النادي الملكي.

وكان خولين لوبيتيجي جاء لتدريب نادي ريال مدريد، خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي تقدم باستقالته بعد تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2017- 2018.

وبعد فوز نادي ريال مدريد على فريق يوفنتوس الإيطالي وديًّا اليوم، يطمع النادي الملكي إلى الفوز ببطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب الفوز ببطولة السوبر الأوروبي والتي تُقام الشهر الجاري ضد نادي أتلتيكو مدريد.

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع لاعب قوي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انتقل لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وقيل: إن نادي ريال مدريد يرغب في ضم النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، لكن البلوز لا يرغب في التفريط في اللاعب البلجيكي في الميركاتو الحالي.

وفي حال لم ينجح ريال مدريد في ضم هازارد، فإن النادي الملكي يركز وبقوة على التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك يراقب ريال مدريد، النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي ساهم في فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

أبدى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، غضبه الشديد في الفترة الماضية وذلك بعد تعاقد برشلونة مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، والذي انضم للنادي الكتالوني قادمًا من فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وقيل: إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، قد يترك النادي الملكي وينضم إلى نادي نابولي الإيطالي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد رحيل كريستيانو رونالدو، من المتوقع تألق اللاعب ماركو أسينسيو مع ريال مدريد وحصوله على الاستمرارية واللعب بشكل أساسي مع النادي الملكي.