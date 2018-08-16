ريال مدريد وأتلتيكو مدريد .. بنزيمة يهز الشباك ويُحقق رقمين مميزين

المواطن - مروة نبيل

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المُقامة الآن ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأوروبي 2018، أعادت بريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مُجددًا، لتمنحه الثقة قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبي 2018، ليُحافظ على حظوظ الملكي في التتويج باللقب بعد استقبال هدف مبكر.

وكان دييغو كوستا قد تمكن من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بالملكي بعد مرور 49 ثانية فقط على انطلاق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي 2018، قبل أن يخطف بنزيمة التعادل.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة حقق أكثر من رقم مميز بعد هدفه في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبي 2018.

وبعد هدفه في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبي 2018، أوضحت شبكة “أوبتا”، أن كريم بنزيمة تمكن من هز الشباك خلال آخر 6 مسابقات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بالملكي.

ووصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الهدف رقم 193 مع الفريق الأول لكرة القدم بالملكي، خلال 414 مواجهة خاضها مع المرينغي، وذلك بعد مشاركته في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبي 2018.

وأضاف حساب شبكة “أوبتا”، أن آخر 6 أهداف أوروبية أحرزها الفريق الأول لكرة القدم بالملكي، كانت عن طريق الثنائي الويلزي غاريث بيل الذي سجل هدفين، والفرنسي كريم بنزيمة الذي رفع رصيده لـ4 أهداف بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في النسخة الحالية من السوبر الأوروبي.