ريال مدريد .. يخشى السقوط في النفق المظلم!

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا على حساب نادي خيتافي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019 أمس الأحد.

يذكر أن ريال مدريد لم ينجح بعد في تقديم المستوى المقنع لجماهير النادي الملكي تحت قيادة المدرب الإسباني الجديد خولين لوبتيجي.

وكان ريال مدريد هزم خيتافي بثنائية دون رد، أحرزها كل من النجم الإسباني داني كارفخال والنجم الويلزي جاريث بيل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.

ويسعى ريال مدريدخلال الفترة المقبلة، لتجنب الدخول في النفق المظلم، حيث يأمل المدرب خولين لوبيتيجي في قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ولقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وكان خولين لوبتيجي جاء لتدريب نادي ريال مدريد، خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي رحل عن تدريب ريال مدريد في شهر مايو الماضي بعد تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

يذكر أن نادي ريال مدريد كان خسر لقب السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، أمام نادي أتليتكو مدريد برباعية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت في دولة إستونيا.

ويبدو أن جمهور ريال مدريد حتى الآن غير مطمئن على أداء النادي الملكي، خاصة أن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية لنادي يوفنتوس الإيطالي أرعب جماهير النادي الملكي.

انتقل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لصفوف نادي ريال مدريد قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي في الفترة الأخيرة.

كما أن ريال مدريد نجح كذلك في التعاقد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس كان قرر البقاء في صفوف ريال مدريد، على الرغم من تعاقد النادي الملكي مع الحارس كورتوا.