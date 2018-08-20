ريال مدريد يمنح غاريث بيل فرصة العمر

المواطن - مروة نبيل

ريال مدريد قرر الاعتماد على الويلزي غاريث بيل بشكل أساسي في منافسات الموسم الرياضي الجديد، ليكون البديل الأمثل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان غاريث بيل قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي خلال فترة تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بجانب تعرضه لإصابات، ما ساهم في غيابه لفترات طويلة أيضًا.

وأشارت كافة التقارير الصحفية، إلى أن الويلزي غاريث بيل يرفض أن يكون بديلًا للنجم كريستيانو رونالدو في ريال مدريد الإسباني، وأنه اقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من بوابة مانشستر يونايتد.

وجاء قرار الثنائي زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بمثابة طوق النجاة للنجم الويلزي غاريث بيل، الذي قرر البقاء في الملكي، في الوقت الذي منحه المسؤولين الثقة ورفضوا التعاقد مع بديل للنجم البرتغالي.

ويبدو أن الويلزي غاريث بيل سيكون نجم ريال مدريد الأول هذا الموسم، خلفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ظهر اللاعب بشكل مميز خلال فترة الإعداد، قبل أن يواصل تألقه في أولى مباريات الملكي بالدوري الإسباني أمام خيتافي.

وقاد غاريث بيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للفوز على نظيره خيتافي بهدفين دون رد، وسجل هدف الملكي الثاني، ليحصد المرينغي أول ثلاث نقاط له في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

ولعب الويلزي غاريث بيل دورًا مؤثرًا وشكل خطورة كبيرة على دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي، وبذل لاعب ريال مدريد مجهودًا مميزًا خلال اللقاء، وساهمت تحركاته وسرعته الكبيرة على الطرفين في مشكلة للاعبي الدفاع.