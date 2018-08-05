ريال مدريد يُحقق هذه الفائدة أمام يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

ريال مدريد الإسباني ظهر بمستوى مميز خلال مباراة يوفنتوس الإيطالي، في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، ونجح في الفوز بثلاثية، ليُطمئن جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم اليوفي مبكرًا، عن طريق داني كارفاخال الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه بعد مرور 12 دقيقة على انطلاق اللقاء.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 39، عن طريق النجم الويلزي غاريث بيل، قبل أن يُسجل المتألق ماركو أسينسيو هدفين في شباك يوفنتوس الإيطالي، ليمنح الملكي فوزًا معنويًا هامًا.

وعلى الرغم من تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لهدفه الرئيسي من المباراة الودية؛ والفوز على يوفنتوس الإيطالي، إلا أنه حقق فائدة أخرى هامة للغاية، وهي تألق وتفاهم الثلاثي ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

واتسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بالبطء وغياب التفاهم بين الثلاثي إيسكو، غاريث بيل، وكريم بنزيمة، ولم يشكلوا أي خطورة على مرمى اليوفي، باستثناء الهدف الذي سجله النجم الويلزي.

وأخرج مدرب ريال مدريد الجديد، جولين لوبيتيجي، كلاً من بيل، بنزيمة وإيسكو في الشوط الثاني، ودفع بأسينسيو، فاسكيز وفينيسيوس بدلًا منهم، ليُقدم الثلاثي مستوى مميزاً، ويظهر التفاهم والانسجام بينهم، ما ساهم في تشكيل خطورة على مرمى يوفنتوس الإيطالي.

وتسبب فاسكيز، أسينسيو وفينيسيوس في ارتفاع رتم المباراة، لسرعتهم في نقل الهجمة، ليؤكد الثلاثي جاهزيتهم التامة للموسم الجديد.