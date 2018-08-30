ريال مدريد يُسيطر على جوائز الأفضل في أوروبا

المواطن - مروة نبيل

سيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على جوائز الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي الماضي، بعد التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وحصد كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، جائزة الأفضل في الشامبيونزليج الموسم الماضي، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، والتغلب على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية.

ونافس الكوستاريكي كيلور نافاس على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كل من، البرازيلي أليسون حارس روما السابق وليفربول الحالي، وجيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

وحصل قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع زملائه في الملكي، البرازيلي مارسيلو والفرنسي رافائيل فاران.

ونال النجم الكرواتي لوكا مورديتش، جائزة أفضل لاعب وسط في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد تألقه اللافت مع ريال مدريد الإسباني في الشامبيونزليج.

وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد المنضم حديثًا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مُتفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة، والمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول.