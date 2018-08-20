ريفاس يُجبر جيسوس على تغيير خططه

المواطن - مروة نبيل

وضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفنزويلي جيملين ريفاس المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في ورطة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وشارك الفنزويلي جيملين ريفاس بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، ونجح في إحراز هدف الزعيم الثاني، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 78، ليُشارك السوري عمر خربين بدلاً منه.

وتألق جيلمين ريفاس بشكل لافت في مباراة السوبر السعودي، حيث تسبب في هدف الهلال الأول الذي سجله البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما حصل على الكرة من نجم وسط نادي الاتحاد جوناس، ثم أحرز الهدف الثاني بشكل مميز بعد مراوغة الحارس عساف القرني.

ويبدو أن ظهر جيلمين ريفاس بهذا المستوى سيُجبر جورجي جيسوس على تغيير خططه في الموسم الرياضي الجديد، حيث أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، أن اللاعب الفنزويلي سيكون خارج صفوف الهلال، لرغبة المدرب في ضم مهاجم أجنبي آخر.

وتُشير تقارير صحفية إلى أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يرغب في ضم مهاجم محترف آخر، خاصة أنه غير مقتنع بمستوى السوري عمر خربين، وهو ما ظهر خلال مباراة السوبر السعودي، بعدما فضل عدم الدفع به في التشكيل الأساسي.