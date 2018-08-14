زلزال العملة التركية يضرب اليورو ويطول عملات الأسواق الناشئة

المواطن - متابعة

دفعت تداعيات انهيار الليرة التركية اليورو إلى انخفاض جديد، أمس الاثنين، كما عصفت بعملات الأسواق الناشئة مع تدافع المستثمرين المتخوفين من انتقال العدوى على عملات الملاذ الآمن، مثل الين والفرنك السويسري.

وهبط راند جنوب إفريقيا 2.4% بعد أن هوى في وقت سابق أكثر من 10% إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، بحسب “رويترز”.

وانخفضت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، وفقد البيزو المكسيكي 1.4%.

ويتزايد قلق المستثمرين من تنامي سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد التركي وتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وهو ما تصاعد إلى حالة فزع بالسوق الأسبوع الماضي.

وتضرر اليورو بفعل المخاوف من انكشاف بنوك إسبانية وإيطالية وأوروبية أخرى على تركيا، فضلًا عن بواعث القلق إزاء عدم التيقن السياسي في إيطاليا.