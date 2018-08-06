زوار مهرجان عسل الباحة: نموذج متميز للسياحة التاريخية والتسويقية

المواطن-امل الغامدي-الباحة

أشاد زوار مهرجان العسل الدولي بالباحة في دورته هذا العام التي تشرف عليه جمعية النحالين التعاونية بالمنطقة بما تضمنه المهرجان هذا العام من تطوير وفعاليات وبرامج ومواقع جديدة، واصفين دورة هذا العام بأنها الأميز .

ووجه الزائر محمد الحربي من مكة المكرمة شكره للجنة المنظمة، مشيراً إلى النجاح في تنظيم المهرجان الذي حظي بإقبال كبير من الزوار, وقال إن المهرجان هذا العام تميزت بفعالياتها الجديدة وتنظيمها الجيد، والأنشطة التي أعطت المهرجان وجهة سياحية يناسب الموقع.

من جهته أكد الزائر علي العمري أن ما ميز مهرجان العسل هذا العام هو فعالياته الجديدة ومنها الترفيهية وبرامج الأطفال وغيرها.

ونوه الزائر أحمد الشهري بأن المهرجان هذا العام والذي يعتبر الرقم 11 تميز بالحضور والزوار وحجم المبيعات، مشيراً إلى أن ما شهده فعاليات وبرامج أسهم في زيادة أنشطة المهرجان وبالتالي زيادة أعداد زواره، وأكد الزائران رياض الزهراني وعبدالرحمن الغامدي أن مهرجان العسل علامة مهمة للتميز والنجاح بالباحة مشيرين إلى أنهم جاءوا من مدينة جدة لزيارة المهرجان تفاعلا مع التغطية الإعلامية للمهرجان وما تم عرضه في القنوات وتغطيات إخبارية عنه.

وشهد مهرجان العسل الدولي بالباحة في دورته الحادية عشرة إقبالاً كبيراً من الزوار من المملكة والخليج وأصبح المهرجان بما يحويه من فعاليات تراثية وسياحية وثقافية علامة بارزة في المهرجانات السعودية، كما أنه يمثل نموذجاً للسياحة التاريخية والتسويقية.

وكانت بداية المهرجان قبل 10 سنوات فكرة هدفت إلى مساعدة مربي النحل بتسويق منتجاتهم ورفع مهاراتهم المعرفية من خلال الفعاليات العلمية المصاحبة بهدف الاستغلال الأمثل للنحل ورفع جودة المنتج، وتطور المهرجان تدريجيا حتى أصبح مهرجاناً وطنياً دولياً يشارك فيه نحالون من جميع مناطق المملكة والخليج والعالم.