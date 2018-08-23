زورق حوثي به 273 برميلاً من المتفجرات قادمًا من الصومال اعترضته العمالقة

ضبطت قوات عمالقة خفر السواحل في مياه البحر الأحمر، مساء أمس، قارب صيد يحمل 273 برميلاً من مادة البارود شديدة الانفجار قادمة من ميناء زيلع الصومالية كانت في طريقها إلى الحديدة للميليشيات الحوثية لاستخدامها في عملياتهم العسكرية.

ونشرت صفحة ألوية العمالقة على فيسبوك صوراً للقارب وكمية المتفجرات التي كانت ستصل الحوثيين.

وأكد قائد قوات عمالقة خفر السواحل صفوان العزيبي أنهم وأثناء عملية للبحث عن إحدى الزوارق المفقودة منذ يومين قاموا باعتراض أحد الزوارق بعد الاشتباه به ليتمكنوا من ضبط الزورق ليجدوا أثناء تفتيشه براميل تحوي باروداً شديد الانفجار، مضيفاً أن القارب كان قادماً من ميناء زيلع الصومالية في طريقه إلى الحوثيين بالحديدة حسب كلام طاقم الزورق الذي تم ضبطه.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة المتفجرات وبعد معاينتها من قِبل لجنة خاصة من قبل قوات التحالف والتي بدورها أقرت بإتلاف كل البراميل؛ لما قد تسببه من خطورة كبيرة على حياة الناس.

وشكر العزيبي قيادة قوات التحالف العربي والقائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي لما يقدمونه من دعم متواصل لوحدات خفر السواحل.

وتشهد مياه البحر الأحمر عمليات تهريب واسعة للأسلحة، وهو الأمر الذي دعا إلى تدخل عمالقة خفر السواحل في الفترة الأخيرة لتأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة العالمية،

يذكر أن قوات التحالف استهدفت في مياه البحر الأحمر قارباً مفخخاً كانت الميليشيات من خلاله تحاول استهداف ميناء المخا.