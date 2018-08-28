سائح مطالب بدفع 13.5 ألف دولار قيمة استئجار مركبة في دبي

المواطن - متابعة

تفاجأ سائح بريطاني بأن عليه دفع مبلغ 13.5 ألف دولار لإحدى شركات تأجير السيارات وذلك بعد استئجاره لسيارة لامبورغيني.

وقام البريطاني بمخالفة السرعة القانونية 32 مرة في غضون 4 ساعات وتحديدًا على أوتوستراد الشيخ زايد، الأمر الذي دفع شرطة المرور لفرض غرامة مالية وصلت إلى 32 ألف دولار أمريكي.

وبعد أن قامت شركة التأجير بدفع الغرامة، طالبت السائح بتعويضها بمبلغ يصل إلى 13 ألف دولار وهي قيمة توقف السيارة عن العمل في 13 يومًا، مثمنة قيمة استئجار السيارة ليوم واحد بألف دولار.

وترغب الشركة بتغيير أرقام السيارة، خوفًا من رفض الكثيرين استئجارها بعدما تم فرض غرامة كبيرة عليها، الأمر الذي قد يرفضه الكثير من الراغبين باستئجارها.