سائق صوّر مقطعًا لرجل أمن دون علمه.. وهكذا تم التعامل معه

سائق صوّر مقطعًا لرجل أمن دون علمه.. وهكذا تم التعامل معه

2018/08/23
الساعة 6:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم ضبط سائق قام بتصوير رجل أمن أثناء قيامه بمهامه دون علمه.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن  عطية القرشي بأنه أثناء قيام أحد رجال الأمن، مساء الاثنين الموافق 1439/12/10هـ، بتوثيق مخالفة مرورية على إحدى المركبات المتوقفة ، قام سائقها بتصوير ونشر مقطع فيديو لرجل الأمن وهو يؤدي مهامه دون علمه، حيث تم القبض عليه لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة. والله ولي التوفيق.


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