ساحر الأهلي السابق يحترف في الإمارات

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع اللاعب البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لاعب النادي الأهلي السابق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي أنهى تعاقده مع اللاعب ليوناردو بعد نهاية موسم 2017-2018، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة في الدوري الإماراتي حيث سيلعب مع نادي الوحدة لمدة موسمين.

وشارك ليوناردو دا سيلفا في وصول النادي الأهلي إلى المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تواجد الراقي خلف نادي الهلال والذي تُوج بالبطولة.

وسبق للاعب ليوناردو دا سيلفا اللعب في صفوف نادي فولهام الإنجليزي ونادي أنجي ماكشالا الروسي، ثم لعب مع النادي الأهلي في الدوري السعودي لمدة موسم واحد فقط.

يأمل النادي الأهلي، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي في أن يحقق النتائج الإيجابية والتي تجعله بطلًا للدوري السعودي في الموسم الجديد.

كما يأمل الراقي في نسيان عثرات الموسم الماضي، والعمل على الفوز بالثنائية كما فعلها في موسم 2015-2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

وكان المدرب بابلو جويدي جاء لتدريب النادي الأهلي، خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل بعد نهاية موسم 2017-2018.

لعب المصري مؤمن زكريا مع نادي الأهلي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي قادمًا من النادي الأهلي المصري.