سارق بطاقات شحن الاتصالات من محلات عرعر في قبضة الشرطة

المواطن - الشمالية

قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على ثلاثيني تورط في سرقة أموال وبطاقات شحن شرائح اتصالات من محلات تجارية في عرعر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال في ضوء نتائج الضبط الجنائي للجرائم التي وقعت خلال شهر شوال وذي القعدة أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره بعد توفر الدلائل على تورطه بسرقة أموال وبطاقات شحن شرائح اتصالات من محلات تجارية بمدينة عرعر.

وأضاف أنه تم إيقاف الثلاثيني يوم 18/ 11/ 1439هـ وإحالته إلى النيابة العامة.