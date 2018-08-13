سالم الدوسري: الهلال كان مشوشًا وسأكون مخادعًا في هذه الحالة

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب سالم الدوسري، لاعب وسط نادي الهلال، عن أداء فريقه، وذلك بعد الفوز على نادي الشباب العماني بنتيجة هدف دون رد، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وتحدث سالم الدوسري لقناة أبو ظبي الرياضية بعد المباراة قائلًا: من الطبيعي أن يكون الأداء غير جيد، خاصة أنها أول مباراة للهلال في الموسم الجديد.

وتابع الدوسري: الهلال كان مشوشًا بعض الشيء، وهذا شيء طبيعي؛ لأننا في أول الموسم، ولكن المباريات القادمة ستكون أفضل للزعيم.

وأضاف الدوسري: لا أحب الحديث عن نفسي، إذا تحدثت عن نفسي وعن ما قمت به، فسأكون كاذبًا ومخادعًا لنفسي وللجماهير، أنا أعمل وأجتهد وأترك الحكم للجماهير.

يذكر أن نادي الهلال كان هزم فريق الشباب العماني بهدف دون سجله اللاعب محمد البريك، في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

وسيواجه الهلال، فريق الشباب في عمان في إياب دور الـ32 من البطولة العربية في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.

يستعد الهلال خلال الفترة الحالية، لمواجهة نادي الاتحاد يوم السبت المقبل لتحديد بطل السوبر السعودي، في مباراة تُقام في مدينة لندن ببريطانيا.

سجل سالم الدوسري هدفًا في كأس العالم 2018 في روسيا، وكان في شباك منتخب مصر، حيث انتهت المباراة بفوز الأخضر السعودي بنتيجة هدفين لهدف.