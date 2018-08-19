سالم الدوسري.. يخطف الأنظار بلقطة عفوية

المواطن - مروة نبيل

تألق سالم الدوسري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بشكل لافت في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الاتحاد، وقدم أداءً مميزًا طوال أحداث اللقاء.

وشارك سالم الدوسري في تشكيلة جورجي جيسوس الأساسية لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وخطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري الأنظار إليه بلقطة عفوية، مع مدربه السابق، الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد، بعد نهاية مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وبعد إطلاق حكم مباراة السوبر السعودي لصافرة النهاية، اتجه سالم الدوسري إلى مدربه السابق الأرجنتيني رامون دياز، لمصافحته ومواساته بعد خسارة اللقب لصالح الهلال، وهي اللقطة التي نالت إشادة كبيرة من الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتداول رواد “تويتر”، لقطة سالم الدوسري ورامون دياز، وأكد الجمهور على جمال هذه اللقطة، خاصة أن المدرب الأرجنتيني صاحب فضل كبير على نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وساهم في تطور أداؤه خلال فترة تدريبه للزعيم.

وكان سالم الدوسري قد خرج مُعارًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك معه في مباراة ريال مدريد بالليغا، كما لعب مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018، وسجل هدف الفوز أمام مصر.