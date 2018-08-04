سامسونج تطرح نوت 9 بذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرا بايت

المواطن - متابعة

سربت سامسونج في وقت سابق، اليوم السبت، عن طريق الخطأ تفاصيل جديدة عن هاتفها Galaxy Note 9، قبل أقل من أسبوع من كشف النقاب عن الهاتف الجديد.

وبحسب الفيديو المُسرب، كان أبرز المواصفات هو أن سامسونج لا تخطط فقط لطرح نسخة من Galaxy Note 9 بسعة 512 جيجا بايت، بل سيكون بإمكان الهاتف أيضًا دعم بطاقة microSD بسعة 512 جيجا بايت، وهذا يعني أن Galaxy Note 9 سيحصل على 1 تيرا بايت من إجمالي التخزين.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج ستكشف رسميًّا عن الجهاز الجديد في حدث يوم 9 أغسطس في مدينة نيويورك.