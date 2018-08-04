سامسونج تطرح نوت 9 بذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرا بايت

سامسونج تطرح نوت 9 بذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرا بايت

2018/08/04
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
1825
0
طباعة
المواطن - متابعة

سربت سامسونج في وقت سابق، اليوم السبت، عن طريق الخطأ تفاصيل جديدة عن هاتفها Galaxy Note 9، قبل أقل من أسبوع من كشف النقاب عن الهاتف الجديد.

وبحسب الفيديو المُسرب، كان أبرز المواصفات هو أن سامسونج لا تخطط فقط لطرح نسخة من Galaxy Note 9 بسعة 512 جيجا بايت، بل سيكون بإمكان الهاتف أيضًا دعم بطاقة microSD بسعة 512 جيجا بايت، وهذا يعني أن Galaxy Note 9 سيحصل على 1 تيرا بايت من إجمالي التخزين.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج ستكشف رسميًّا عن الجهاز الجديد في حدث يوم 9 أغسطس في مدينة نيويورك.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم