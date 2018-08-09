سامسونج تطلق تحديثاً بعد تعرض هاتفها GALAXY S7 للاختراق‎

المواطن - متابعة

أطلقت شركة سامسونج تحديثاً جديداً بعد تعرُّض عشرات الملايين من هواتف سامسونج GALAXY S7 للخطر بسبب ثغرة أمنية يستغلها المتطفلون الذين يتطلعون للتجسس على المستخدمين.

وكان يُعتقد سابقًا أن GALAXY S7 والهواتف الذكية الأخرى التي تصنعها شركة SAMSUNG ELECTRONICS محصنة ضد الثغرة الأمنية المعروفة باسم MELTDOWN، التي ذكرت التقارير أنها تؤثر على معظم أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الأخرى في العالم، وقال باحثون من جامعة “جراز التقنية” في النمسا لـ”رويترز” إنهم اكتشفوا طريقة لاستغلال ضعف MELTDOWN للهجوم على هواتف جلاكسي S7.

ويخطط الفريق للإفصاح عن النتائج التي توصلوا إليها في مؤتمر بلاك هات للأمن في لاس فيجاس، وقال الباحث “مايكل شوارتز” لـ”رويترز” إنهم يدرسون تأثير MELTDOWN على الموديلات والنماذج الأخرى للهواتف الذكية ويتوقعون الكشف عن المزيد من الأجهزة المعرضة للخطر في المستقبل القريب.

وقال: “هناك المزيد من الهواتف التي لا نعرفها حتى الآن، وهناك احتمال وجود مئات الملايين من الهواتف التي تتأثر بالثغرة”.

وأوضحت شركة سامسونج أنها سبق وأطلقت تحديثاً يعمل على حماية هواتف جلاكسي S7 من تلك الثغرة، وقالت إن أمن المستخدمين من أولويات الشركة.