سامسونغ نوت 9.. هاتف ذكي بدرجة طبيب

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن هاتفها الجديد Galaxy Note 9، والذي تسعى من ورائه إلى تعزيز مكانتها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الهاتف الجديد Galaxy Note 9 سيتميز بقلم ذكي S Pen مميز، وهذه المرة في شكل تمت ترقيته مع وظيفة بلوتوث متكاملة.

ويأتي هاتف Galaxy Note 9 مزودًا بشاشة حجم “فابلت” مزودة بتقنية Super AMOLED Infinity عريضة بحجم 6.4 بوصة، وتراهن الشركة الكورية العملاقة على عامل السرعة في أداء الهاتف الذكي الجديد.

ومن المقرر أن يصدر هاتف Galaxy Note 9 بمجموعة من الألوان هي الأسود اللامع والبنفسجي والأزرق الفاتح، كما أن سامسونغ تراهن بقوة على الألعاب، حيث من المتوقع أن يكون Galaxy Note 9 أول هاتف يعمل بمنصة أندرويد له قدرات واسعة على استضافة الألعاب الثقيلة.

وأطلقت شركة سامسونغ الهاتف في حدث خاص بالشركة في نيويورك، وتكمن أبرز التحسينات في الهاتف الجديد 9 في القلم الذكي S-pen، بالإضافة إلى المعالج وعمر البطارية.

وزودت سامسونغ هاتفها الجديد بمجموعة من أجهزة الاستشعار والمعدات المعقدة، بما في ذلك جهاز قياس السرعة ومقياس الضغط ومستشعر بصمات الأصابع وأجهزة الاستشعار المغناطيسية الأرضية ومستشعر معدل ضربات القلب.