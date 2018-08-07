سامي الجابر لجماهير الهلال: أنتم السند دائمًا

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، سامي الجابر، رسالة إلى جماهير الزعيم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر سامي الجابر عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورة لجماهير الهلال بأعداد كبيرة للغاية في إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، خلال حفل تقديم اللاعبين الجدد، وعلق عليها قائلًا: “المدرج الفخم أنتم السند دائمًا”.

وبدأ حفل الاحتفاء بنجوم الهلال الجدد، بتدشين نجم الزعيم السابق، يوسف الثنيان شعار مجلس الجمهور الهلالي وهويته الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير في محيط الرعب.

واحتفلت الجماهير في المدرجات بدخول المدرب البرتغالي جورجي خيسوس وتوجه له بالتحية الكبيرة، ثم خضع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالهلال لحصة تدريبية أمام أنظار الجماهير.

وشهد حفل تقديم نجوم الهلال الجدد الذي أُقيم، مساء الاثنين، عرض قصة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.