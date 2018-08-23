سامي الجابر يعلنها: جوميز هلالي بدعم آل الشيخ

المواطن - طارق سعد

أعلن رئيس نادي الهلال سامي الجابر الانتهاء من التعاقد مع الفرنسي جوميز مهاجم غلطة سراي التركي بدعم كبير من معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.

وحصل الجابر على موافقة جوميز بعد مفاوضات امتدت لمدة شهر، شهدت العديد من التحولات والاجتماعات حتى حسمها رئيس الهلال البارحة بعد اجتماعه مع وكيل اللاعب في لندن .

وتشير مصادر “المواطن” دفع 10 ملايين يورو للفريق التركي لشراء ما تبقى من عقد جوميز، مع راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو لمدة سنتين .