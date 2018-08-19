سامي بعد التتويج بـ السوبر: نُجهز مفاجأة سارة لجماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعرب سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن سعادته وذلك بعد تتويج الزعيم بلقب السوبر السعودي بعد فوزه بالأمس على حساب نادي الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.

وتحدث سامي الجابر لقناة KSA SPORTS قائلًا: الفوز شيء رائع ويعطينا دفعة رائعة من أجل أن نبدأ الموسم بشكل قوي ورائع.

وأضاف سامي الجابر: سنتعاقد مع لاعب أو اثنين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وأود القول بأن بطولة السوبر هى بداية تألقنا ونجاحنا.

وكانت مباراة الهلال والاتحاد أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية، حيث سجل لنادي الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو واللاعب جيليمن ريفاس، بينما سجل لنادي الاتحاد اللاعب كريم الأحمدي.

يذكر أن نادي الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وتحت قيادة مدربه السابق الأرجنتيني خوان براون.

ويأمل الهلال في التتويج بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي، كما أن الزعيم سيقاتل للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا في الفترة المقبلة.

وكان سامي الجابر تولى رئاسة نادي الهلال في الفترة الماضية خلفًا للأمير نواف بن سعد والذي تقدم باستقالته بعد تتويج الزعيم بلقب الدوري المحلي.

تعاقد الهلال مع اللاعب عمر عبد الرحمن عموري من صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.