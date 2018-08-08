سباهي يمنح المختبر الإقليمي بمكة شهادة الاعتماد

عزز المختبر الإقليمي بمكة المكرمة نجاحاته الطبية المشهودة في مجال عالم المختبرات والتحاليل والفيروسات بحصوله على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، في خطوة عملية تؤكد معايير الجودة العالية التي يعمل بها المختبر.

وقام مدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل بن حمزة مطير بتسليم شهادة الاعتماد ودرع اعتماد المنشأة التي حصل عليها المختبر لمدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة الدكتور طالب باناصر وفريق العمل بالمختبر الإقليمي، وذلك خلال استقبال سعادته لهم بمكتبه، وذلك بعد أن اجتاز المختبر اختبار التقييم النهائي الذي قام به فريق التقييم التابع للمركز .

وهنأ الدكتور مطير مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة وجميع العاملين بالمختبر على هذا الإنجاز الهام الذي يعد نقلة نوعية في جودة وسلامة الخدمات التي يقدمها، وأضاف أن الشهادة منحت للمختبر بعد اجتيازه للبرنامج الخاص باعتماد المختبرات الطبية وبنوك الدم والذي يتضمن معايير موزعة على (12) فصلاً تغطي مجالات عديدة منها البنية التحتية للمختبر الطبي والتجهيزات المطلوبة والمحاليل والكواشف وإدارة الجودة والسلامة المخبرية وبنك الدم ومكافحة العدوى وغير ذلك.

من جانبه أعرب مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة الدكتور طالب باناصر عن سعادتهم بحصول المختبر على هذه الشهادة الرفيعة والاعتماد العالي من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) وما يمثله ذلك من زيادة موثوقية عمل المختبر لدى المتعاملين، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق التطورات الإيجابية التي ظل يشهدها المختبر سواء في مجال الأجهزة والتقنيات المختبرية والكوادر البشرية وما إلى ذلك من إجراءات الجودة والسلامة.

وشدد باناصر على أهمية تطبيق معايير الجودة في المختبرات الطبية لما تشكله من أهمية ودور محوري في عملية دقة التشخيص بالنسبة للأمراض وبالتالي إيجاد العلاجات المناسبة للحالات المرضية المختلفة بناء على عملية تشخيص سليمة وذلك لخدمة المريض.