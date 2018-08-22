سبب بكاء حاجة هندية أنقذها الإسعاف الجوي من جلطة في عرفات

المواطن - واس

كانت تعتقد أن النقل سيكون بمقابل مالي

أنقذت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حاجة هندية مسنة تعرضت لجلطة أثناء أداء مناسك الحج في مشعر عرفات، وذلك بعد تدخل الإسعاف الجوي لنقلها إلى أقرب منشأة صحية.

واستعانت الفرق الإسعافية بمترجم عندما رفضت الحالة الصعود إلى الطائرة لتلقي الخدمات الإسعافية، وتبين أن السيدة تعتقد أن النقل سيكون بمقابل مالي، إلا أن الفرق الطبية أوضحت لها أن الخدمة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمجان لتوفير كافة الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.

ودخلت الحاجة الهندية في نوبة بكاء عندما أخبرها المسعفون بأن الخدمة توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج بالمجان، داعية المولى عز وجل أن يوفق القيادة الرشيدة لحرصهم على أمن وسلامة الحجيج وعلى ما يقدمونه من خدمات ودعم لحجاج بيت الله الحرام.

ويعمل الإسعاف الجوي الذي يأتي ضمن الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، نقل الحالات الحرجة من المشاعر المقدسة إلى المنشآت الصحية، ويعمل فريق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي، من خلال 5 طائرات إسعافية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، كما تم تخصيص 12 مهبطًا للطيران في نطاق العاصمة المقدسة والمشاعر.