سبت ممطر على 5 مناطق.. والغبار يضرب الشرقية والرياض

سبت ممطر على 5 مناطق.. والغبار يضرب الشرقية والرياض

2018/08/24
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها ليوم غد السبت.

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الروية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، تمتد إلى منطقة نجران وكذلك الأجزاء الساحلية والشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.


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