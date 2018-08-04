ستيف وزنياك سفيرًا للبوابة التقنية السعودية.. المملكة تخطو بثبات نحو المستقبل

المواطن - الرياض

مما لا شك فيه أن تعيين ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لشركة “أبل” العالمية، في منصب سفير البوابة التقنية السعودية (Saudi TechHup)، سيساعد في تحقق الهدف المنشود بأن تكون المملكة تكون بوابة التقنية بالمنطقة.

لماذا ستيف وزنياك؟

ويرى خبراء التقنية أن شخصية مثل وزنياك. كشريك مؤسس في أبل، يساهم من خلال خبراته وعلاقاته، خصوصًا في وادي السيليكون، في المشاريع التقنية التي تخطط لها المملكة، خاصة أن وزنياك يرى المملكة مؤهلة لتكون البوابة الإقليمية لصناعة التقنية (Regional Tech Hub).

كما أن منح وزنياك هذا المنصب الرفيع يساهم في تقديم رؤية المملكة 2030 في جانبها التقني للعالم.

استقطاب أفضل العقول:

ومن المتوقع أن يكون دور وزنياك كسفير للاتحاد السعودي للأمن السيبراني كبير في الموائمة بين الاحتياجات السعودية التقنية وآخر التطورات في هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم.

ويأتي تعيين وزنياك في هذا المنصب شديد الأهمية ليعكس حرص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون على استقطاب أفضل العقول العالمية في قطاع التقنية بالملكة العربية السعودية، خاصة أن وزنياك يعتبر أحد أهم العقول التي غيرت التاريخ في العالم، فإن قبول وزنياك لمنصب السفير سيروج بشكل كبير لرؤية المملكة 2030 في جانبها التقني على مستوى العالم.

رؤية المملكة 2030:

يذكر أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، منح مساء اليوم الشريك المؤسس لشركة “أبل” العالمية ستيف وزنياك، منصب سفير البوابة التقنية السعودية (Saudi TechHup)، حيث سلم المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني شهادة من الاتحاد بذلك خلال ختام “هاكاثون الحج” الذي اختتمت منافساته في جدة اليوم.

قصة نجاح باهرة:

وبهذه المناسبة أكد وزنياك: “أن رؤية 2030 مبهرة وإنه من المعجبين والمتابعين لمشروع نيوم على وجه الخصوص الذي وصفه بالفكرة المدهشة”.

وختم الشريك المؤسس لشركة “أبل” العالمية بالقول: “هناك قصة نجاح باهرة في المملكة العربية السعودية يمكن لها أن تكتب بالمستقبل القريب، وأن تكون قدوةً ومثالًا يحتذى به دوليًّا، وأنه سيكون من الداعمين لذلك عبر كونه سفيرًا للبوابة التقنية السعودية، مقدمًا شكره ودعمه للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون”.