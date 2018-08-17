ستيني فلسطيني من ضيوف الملك:شاشات الفضائيات فاجأتني بنبأ استشهاد ابني

المواطن - المشاعر المقدسة

بعد 3 أعوام من استشهاد ابنه “إياد” يحط الحاج خليل محمود العواودة ذو الـ 60 عاماً في مكة بمشاعر مختلطة وفرحة عارمة معتبراً اختياره ضمن برنامج ضيوف الملك سلمان للحج والعمرة باللفتة غير المستغربة ، وواصفاً إياها بأنها أكبر هدية قدمت له طيلة حياته.

يروي العواودة قصة استشهاد ابنه في عام 2015 عندما قتل في مدينة الخليل ، مشيرا إلى أن معرفته بنبأ استشهاده من عدة قنوات تلفزيونية فلسطينية من خلال تعرفه على جثمانه في عدة لقطات بثت في حينها لتدفعه الشكوك إلى الاتصال على هاتفه ولكن لم يرد في حينها حتى تمكن من التوصل له.

ويكمل العواودة : ومنذ ذلك الحين وحلم أداء الحج ازداد لديّ حتى تلقيت نبأ اختياري ضمن برنامج ضيوف الملك سلمان للحج والعمرة الذي تشرف عليه مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

ويضيف العواودة : التحية والتقدير للملك سلمان على الاستضافة وكرم الضيافة منذ وصولنا للمطار والتي لم نكن نتوقع ولو جزءا يسيرا من هذه الحفاوة الكبيرة والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .

وعن مشاعر أبنائه لدى مغادرته للحج يقول : فرح كبير لمسته من أبنائي صغيرهم قبل كبيرهم وخاصة من ابني الأصغر البالغ من العمر 8 سنوات الذي يسعد ويبتهج برؤية صور الملك سلمان ويتابعه بشغف عند ظهوره عبر شاشات التلفاز معتبرا أن الملك سلمان قدم معروفاً لا ينسى لي باختياري ضمن برنامج ضيوفه للحج بعد أن قمت بأداء العمرة قبل عدة أشهر ضمن برنامجه أيضاً ، متسائلاً بإعجاب ودهشة : إذا كان هذا الحب للملك سلمان لدى أبنائي فكيف بكل عوائلنا على امتداد فلسطين الذين يحظون بكريم اهتمامه في كل سنة يتم استضافتهم من قبل الملك سلمان .