سرعة الشاب الجهني تنقذ فتاتين من الغرق في حقل

المواطن - حقل

أنقذ شاب فتاتين، مساء أمس الثلاثاء، من الغرق بالقرب من أحد المنتجعات السياحية بمحافظة “حقل” التابعة لمنطقة تبوك، بعد أن استجاب لنداءات النجدة.

وبعد نجاح الشاب في إنقاذهما، نُقلت الفتاتان إلى مستشفى حقل العام، وأفادت معلومات صحية أن حالتهما مستقرة، وهما تخضعان لعناية ومتابعة من قِبل مدير المستشفى محمد زايد العمراني ومساعده حمود العمراني وباقي أعضاء الفريق الطبي، بحسب “العربية”.

وكشف منقذ الفتاتين عبدالله بطيحان الجهني أنه عند وصوله إلى أحد المنتجعات السياحية في محافظة حقل، جاء عَم الفتاتين مسرعاً يستنجد بمن يعرف السباحة، فانطلق نحوه، فأخبره أن فتاتين تغرقان في البحر، وفوراً توجه نحو الموقع، فوجد إحدى الفتاتين قد تم انتشالها، وكانت مغمًى عليها، في حين الأخرى كانت شبه غارقة في البحر، فقفز نحوها وأنقذها، وتم إجراء إسعافات أولية للفتاتين، ونقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى حقل.

والفتاتان اللتان يتراوح عمرهما من 13-14 عاماً، قدمتا مع أسرتيهما من محافظة طريف لقضاء إجازة العيد في محافظة حقل.