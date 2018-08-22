سر الخمار الأخضر للهنديات في الحج !

بعثة المواطن - أحمد المسعود

بالخمار الأخضر والتنظيم الجيد أظهر الحجاج الهنود أنفسهم، ولفتوا إليهم الأنظار داخل مشعر منى، حيث أظهر هذا اللون التميز الفريد من نوعه لسيدات الهند من حجاج آسيا.

وردًّا على سؤال مراسل بعثة “المواطن“، بشأن سر اختيار اللون الأخضر لخمار الحاجات الهنود، أفاد حاج هندي بأن هذا اللون يريح العين ويميز أفراد الحملة، ويحد من مخاطر فقدان بعضهم البعض.

ووثقت “المواطن” مئات السيدات الهنديات المؤديات لمناسك الحج متجهات لرمي الجمرات برفقة ذويهن وأزواجهن.