سعيد المطيري إلى نهائي أسياد جاكرتا
في مسابقة الأطباق

سعيد المطيري إلى نهائي أسياد جاكرتا

2018/08/26
الساعة 11:02 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب المنتخب السعودي للرماية، سعيد المطيري، اليوم الأحد، في التأهل إلى نهائي مسابقة الأطباق “السكيت” في منافسات الشوزن، وذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”.

وأشارت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سعيد المطيري سيخوض المباراة النهائية، اليوم، وتحديدًا في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية.

ويسعى لاعب المنتخب السعودي للرماية، سعيد المطيري، للفوز في المباراة النهائية؛ وحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”.


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